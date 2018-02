Dichter Lucebert blijkt naziverleden te hebben: 'Dit doet geen afbreuk aan zijn werk'

Bertus Swaanwijk, beter gekend onder zijn pseudoniem Lucebert, behoort tot de grootsten onder de naoorlogse Nederlandstalige dichters. Maar een vandaag gepubliceerde biografie van Wim Hazeu werpt een nieuw licht op de jonge jaren van de dichter. Tijdens de oorlog had hij zich vrijwillig aangemeld om in Duitsland als arbeider de oorlogsmachine van de Duitsers te ondersteunen. Brieven die de 19-jarige Lucebert in die tijd stuurde aan zijn jeugdvriendin Tiny Koppijn ondertekende hij met 'Sieg Heil' en 'Heil Hitler', en voor joden had hij geen al te fraaie karakteriseringen veil.

...