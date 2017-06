De Tussenstand: de tien beste boeken van het voorjaar

David Bercovici - Het begin van alles

Amper tweehonderd pagina's heeft wetenschapper Bercovici nodig om de oorsprong van het heelal, de aarde en tenslotte de mens bevattelijk uit te leggen. Alles wat u ooit wilde weten over donkere materie, vissen die uit de oceaan kruipen en het belang van platentektoniek.

Marcus du Sautoy - Wat we niet kunnen weten

Zijn er grenzen aan onze kennis? Ligt het aan ons brein dat we (nog?) niet alles begrijpen, of is de buitenwereld onkenbaar? Breinbrekers van vragen die wiskundige Sautoy stelt, maar dankzij zijn nerdy humor en de nodige prentjes, brengt hij een verhelderend betoog over de (on)macht van onze hersenen.

Valerie Fritsch - Winters tuin

Anton Winter groeit op in een idyllische commune maar wordt volwassen in een grimmige stad waar hij in zijn appartement siervogels kweekt terwijl op straat kinderbendes rondwaren en parken bezaaid liggen met de lijken van zelfmoordenaars. Er is vrouw waarmee hij misschien iets kan beleven dat op liefde lijkt, maar of dat het tij kan doen keren?

Johan Harstad - Max, Mischa en het Tet-offensief

Zoek niet verder: dit is dé zomerklepper. Harstad volgt het leven van een jonge Noorse theatermaker in Amerika en propt een hele (cultuur)geschiedenis in een deurstopper van een boek. Twaalfhonderd pagina's leesplezier - u bent er zo doorheen.

Smith Henderson - Montana

Sociaal werker Pete Snow probeert in het verpauperde Montana van 1979 enkele kinderzielen van de armoede te redden. Daarbij komt hij oog in oog te staan met Jeremiah Pearl, leider van een apocalyptische sekte. Een rauw debuut van Henderson vol huiselijk geweld, alcoholmisbruik en prostitutie, neergepend in een bloedmooie stijl, wat de gruwel alleen maar schrijnender maakt.

Rosanne Hertzberger - Ode aan de E-nummers

Voedsel is de nieuwe religie, en dat zal wetenschapster Hertzberger geweten hebben. Haar nuchter pleidooi tegen voedselgoeroe's en hun ridicule dieten heeft de nodige potjes doen overkoken. Dus neen, u hoeft zich niet schuldig te voelen als u voorgesneden groenten koopt of al eens een diepvriesmaaltijd in de magnetron duwt.

Cynan Jones - Inham

De kansen zijn klein, maar altijd moet er iemand slachtoffer zijn van de statistieken. Een man wordt op zee getroffen door een blikseminslag die niet alleen zijn lichaam schroeit maar ook zijn geheugen in rook doet opgaan. Overlevingsdrama, maar dan zonder aanzwellende violen. Subtiel werk van Jones die graag op de vierkante centimeter schrijft.

Tom McCarthy - Bombs Typewriters Jellyfish

De Engelse literaire geheimtip bij uitstek bewijst nog maar eens zijn brille met deze knappe essaybundel waarin de onderwerpen variëren van, jawel, het weerpraatje, tot de monetaire referenties in het werk van James Joyce. Nooit minder dan briljant, deze intellectuele blauwdruk van een nu al imposant oeuvre.

Peter Verhelst - Koor

De poëzie op sterven na dood? Deze verzamelbundel ploft alvast een adrenaline spuit in het hart van de dichtkunst. Hoogst zintuiglijke regels die schoonheid in je brein etsen. The best of the best die een verplichte plek op uw nachtkastje verdient.

Sandro Veronesi - Een god waakt over je

Het zal hem gepijnigd hebben, Juventus die kansloos onderuit gaat in de Champions League-finale, maar Veronesi blijft eeuwig fan en spit zijn liefde voor het voetbal uit in zinderende essays waar zelfs voetbal-haters van zullen likkebaarden. En Veronesi weet ook een balletje op te gooien over tennis, ijshockey en turnen, vaak met hilarische passages tot gevolg.