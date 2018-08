Comedian Sander VDV wordt striptekenaar: 'Elke gast van mijn generatie heeft gemasturbeerd voor MTV'

Vorige zomer stond hij hier - in de reeks Generatie Nu - nog als comedian om in de gaten te houden, nu toont hij zich ook als tekenaar. In zijn vermakelijke eerste stripalbum Pissebloem ploft Sander VDV zichzelf neer als 'een waardeloos stuk stront'. Hoezeer ook uit het eigen leven gegrepen, verschillen met zijn werkelijke zelf zijn er wel degelijk.