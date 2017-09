Brusselmans, Lanoye en Hertmans gaan terug naar school voor 200 jaar UGent

Dat de Universiteit Gent dit jaar haar tweehonderdste verjaardag viert, werd dit jaar al regelmatig in de verf gezet. Naast het algemene programma organiseren de vier stichtende faculteiten (Letteren en Wijsbegeerte, Rechtsgeleerdheid, Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Wetenschappen) een apart feestprogramma.

Letteren en Wijsbegeerte trappen hun festiviteiten af op zondag 8 oktober, met exposities over 'Stoute Boeken' en de geschiedenis van de studententijdschriften. Nog op die dag bijt Tom Lanoye, oud-student Germaanse filologie, de spits af van een voordrachtenreeks met literaire alumni. Na hem komen er nog achttien auteurs, allemaal met een verleden aan de UGent, terug voor een lezing over hun studietijd en de rol van de universiteit in een maatschappelijke context.

Naast Lanoye mag de universiteit ook Inge Braeckman, Herman Brusselmans, Johan De Boose, Heleen Debruyne, Ann De Craemer, Caroline De Mulder, Stefan Hertmans, Pol Hoste, Tom Lanoye, Els Moors, Erwin Mortier, Filip Rogiers, Jeroen Theunissen, Charlotte Van den Broeck, Tom Van de Voorde, Miriam Van hee, Guido Van Heulendonk, Annelies Verbeke en Sofie Verdoodt verwelkomen. 'Een select gezelschap en niet eens een volledig overzicht van literaire schrijvers die in Gent tussen pakweg de jaren zeventig en gisteren student waren', zegt organisator en professor Nederlandse Literatuur Yves T'Sjoen trots.

Naast professoren en alumni zijn ook studenten nauw betrokken. Zij lezen vooraf teksten van de schrijvers en gaan op het podium in discussie met de sprekers. De voordrachtenreeks maakt deel uit van de Permanente vorming letterkunde die sinds enkele jaren bestaat in de faculteit.

De maandelijkse voordrachten zijn voor studenten, personeel en andere belangstellenden gratis toegankelijk. Het programma, dat het hele academiejaar 2017-2018 in beslag neemt, vindt u hier.