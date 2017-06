Breinjeuk: 'Wat we niet kunnen weten' van wiskundige Marcus du Sautoy

God dobbelt niet, maar de Engelse wiskundige Marcus du Sautoy houdt wel van een gokje. In zijn hand houdt hij een perfecte dobbelsteen, gekocht in een casino in Las Vegas, en zoals elke gokker wil hij kunnen berekenen op welke zijde die zal landen. We kunnen mensen op de maan zetten en mensenoren op muizen kweken, dus hoe moeilijk kan het zijn om een kubus te doorgronden? Zo veel factoren kunnen er toch niet meespelen? Nou, dat blijkt lelijk tegen te vallen.

...