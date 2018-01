Beste stripalbum in Angoulême: een Franse sage over IJsland

De Fauve d'Or, zoals de prijs voor het beste album officieel heet, ging naar La saga de Grimr, een IJslandse sage van Jérémie Moreau (30), die eerder al de prijs voor jong talent won in Angoulême. Grimr is een sterke jongen die van het ene ongeluk in het andere belandt. Hij wordt wees, verliest zijn mentor, wordt valselijk beschuldigd van moord en verliest ten slotte ook nog zijn grote liefde. Moreau benadrukt de natuurkracht van een personage dat weigert zich te laten temmen. Ook de wilde natuur van IJsland speelt een grote rol in het verhaal. Moreau tekent pagina's lang landschappen, geisers en vulkanen.

De speciale juryprijs ging naar Les amours suspendues van Marion Fayolle, die al eerder furore maakte met haar personagetekeningen die als poppetjes uit oude modebladen lijken te komen. In het bekroonde boek vraagt Fayolle zich af of liefde noodzakelijk exclusief moet zijn en of je liefdesgevoelens kunt bewaren voor later. Ze beschrijft het boek zelf als een muzikale komedie, omdat de personages dansen en hun gevoelens bezingen.

Depri

De Australiër Simon Hanselmann won de prijs voor de beste serie voor de deprimerende non-avonturen van een uil, een kat en een groene heks: Megg, Mogg & Owl: Happy Fucking Birthday, de Franse vertaling van One More Year. Bij wijze van reclame voor die serie zei stripauteur Daniel Clowes ooit dat Hanselmanns werk hem eraan herinnerde dat hij heel blij is dat hij geen deprimerende vrienden meer heeft. Hanselmann inspireert zich voor de verhalen van Megg, Mogg & Owl onder andere op zijn eigen jeugd, die sterk leed onder de invloed van alcoholische ouders en schrijnende armoede. Toch is de serie op zijn eigen manier ook grappig.

De Fauve voor de revelatie van het jaar (maximaal drie gepubliceerde boeken) werd toegekend aan Beverly, het debuut van Amerikaan Nick Drnaso over een Amerikaanse suburb waar alle schijnbare orde ontspoort in apart te lezen korte verhalen.

Publieksprijs

De patrimoniumprijs ging naar Je suis Shingo 1, een strip uit de jaren tachtig van de in Japan heel bekende Kazuo Umezu. Het belang van Japan als stripland met deze prijs nog eens extra onderstreept, maar bekroont vooral ook de kleine uitgever Le Lézard Noir die deze uitgave van ouder materiaal aandurfde.

De meeste Fauves worden gekozen door de Grand Jury, een besloten vergadering met geselecteerde auteurs, journalisten en striphandelaars. Dat geldt niet voor de Fauve du Public en de Fauve voor het beste detectiveverhaal, die door festivalsponsors worden georganiseerd.

De publieksprijs ging naar Dans la combi de Thomas Pesquet van Marion Montaigne, het grappig vertelde levensverhaal van astronaut Thomas Pesquet, die tot voor kort in het ruimtestation ISS verbleef en in Frankrijk een grote populariteit heeft verworven met zijn posts op sociale media vanuit de ruimte.

Er was ook nog de Fauve voor het beste detectiveverhaal voor Jean Doux et le mystère de la disquette molle van Philippe Valette, een parodiërende blik op het bedrijfsleven.

Net zoals vorig jaar gingen veel albumprijzen naar internationale auteurs en uitgaven van kleine uitgevers. Voorlopig is nog geen enkel prijswinnend boek in het Nederlands vertaald.