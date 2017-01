Belgen Éric Lambé en Philippe de Pierpont winnen de prijs voor het Beste Album in Angoulême

Paysage après la bataille is het verhaal van een vrouw die door een dramatisch verlies de behoefte voelt om zich te isoleren op een camping ver van de bewoonde wereld. Éric Lambé was enkele jaren geleden al eens genomineerd in Angoulême voor Joue avec moi. Ondanks zijn stevige reputatie is nog geen werk van hem in het Nederlands vertaald. Voor zijn uitgever, het Brusselse FRMK, is deze bekroning het orgelpunt op een geslaagd festival, waar ook de tentoonstelling met werk van hun auteurs Knock Outsider Komiks hoge ogen gooide.

Aziatische auteurs gingen verder met een belangrijk aantal prijzen aan de haal. De Zuid-Koreaanse Ancco won de revelatieprijs met Mauvaises filles, een album waaraan het stripmuseum in Brussel vorig jaar een tentoonstelling wijdde. De prijs voor de beste serie ging naar Chiisakobe van de Japanner Minetaro Mochizuki en de patrimoniumprijs werd toegekend aan Le club des divorcés van de vroeg gestorven Japanner Kazuo Kamimura, de inspiratie voor Kill Bill van Quentin Tarantino. Aan Kamimura was ook een tentoonstelling gewijd op het festival.

De speciale juryprijs ging naar de Lev Tolstoj-adaptatie Ce qu'il faut de terre à l'homme van de Fransman Martin Veyron, die in 2001 al de Grand Prix van het festival kreeg. De publieksprijs werd gewonnen door de excellente herinterpretatie van Lucky Luke door Matthieu Bonhomme: De moordenaar van Lucky Luke. De prijs voor de beste detectivestrip ging naar L'été Diabolik van Alexandre Clérisse en Thierry Smolderen.

De prijs voor de beste kinderstrip werd donderdag al uitgereikt aan La jeunesse de Mickey van Tébo, een eigenzinnige versie van Mickey Mouse. Tijdens het festival raakte trouwens bekend dat Pieter De Poortere van Boerke ook zijn eigen versie van Mickey Mouse mag gaan maken in dezelfde collectie.

Rustige editie

Als gedeeltelijk antwoord op de beschuldigingen van seksisme van vorig jaar zaten dit jaar vier vrouwen en drie mannen in de jury van de belangrijkste albumprijzen. De Engelse auteur Posy Simmonds van Gemma Bovery en Tamara Drewe zat de jury voor, de enige andere stripauteur was scenarist Jean-David Morvan, die ooit nog Robbedoes onder zijn hoede had.

Deze 44ste editie van het internationale stripfestival van Angoulême wordt zondag afgesloten. In vergelijking met de editie van vorig jaar, die werd ontsierd door discussies over structureel seksisme en misplaatste grappen tijdens de prijsuitreiking, was dit een rustige Angoulême met een kwalitatief en gevarieerd programma, van de populairste publiekstrekkers (Hermann, Guust Flater, Ravian) tot de uiterste marge (Knock Outsider Komiks). Het meeste rumoer was er nog over hoog politiek bezoek: de Franse Minister van Cultuur en Communicatie Audrey Azoulay en de linkse presidentskandidaat Jean-Luc Mélenchon kwamen laten zien dat ze het goed voor hebben met het stripverhaal.