Bas Heijne wint P.C. Hooftprijs

De Nederlandse schrijver Bas Heijne (56) krijgt de prestigieuze P.C. Hooft-prijs voor Letterkunde. Dat heeft het bestuur van de Stichting P.C. Hooft dinsdag bekendgemaakt. De oeuvreprijs is deze editie bestemd voor beschouwend proza en wordt op 18 mei 2017 uitgereikt in het Literatuurmuseum in Den Haag. Aan de prijs is een bedrag van 60.000 euro verbonden. De prijs bestaat sinds 1947 en heeft heel wat grote Nederlandse schrijvers op de erelijst staan, van Lucebert, Harry Mulisch en Rutger Kopland tot Cees Nooteboom en A.F.Th Van der Heijden.

'Bas Heijne is een schrijver met een bijzondere positie als columnist en essayist, die over een enorme verscheidenheid aan actuele onderwerpen en kwesties schrijft. Hij volgt de hedendaagse cultuur op een geëngageerde manier', zegt de jury, waarin onder anderen David Van Reybrouck en Kristien Hemmerechts zetelen. 'Zijn werk geeft een vernieuwende impuls aan wat literatuur in maatschappelijke zin betekenen kan. Vooral de vorm waarin hij dat doet is bijzonder: hij schrijft als een denker én denkt als een lezer.'