'Andersen' van Charles Lewinsky: een bovengemiddelde horror-ode

Is de dood een eindpunt, of slechts een komma in een eindeloze reeks bijzinnen? Hoewel Damian Andersen niet in de transmigratie van de ziel gelooft, moet hij, in de buik van zijn nieuwe moeder, vaststellen dat hij zich een vorig leven herinnert, tot in de griezeligste details. Want wie heeft beweerd dat alleen brave zielen wedergeboorte verdienen?

...