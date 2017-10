Amerikaan George Saunders wint Man Booker Prize

Het boek gaat over de Amerikaanse president Abraham Lincoln en zijn verdriet om de dood van zijn 11-jarige zoon Willie in 1862, die vastzit in het 'bardo', een tussentoestand uit het Tibetaans boeddhisme.

'De vorm en stijl van deze uiterst originele roman, onthult een gevatte, intelligente en een diep ontroerende verhaallijn. Dit verhaal van de rondwarende en gekwelde zielen in het hiernamaals van Abraham Lincolns zoon, creëert paradoxaal een helder en levendig beeld van de figuren die deze andere wereld bewonen', zegt de jury. ''Lincoln in the Bardo' is tegelijk gegrond in geschiedenis, en speelt daar ook mee, en verkent de zin en de belevenis van empathie.'

De 58-jarige George Saunders, een Texaan die in New York woont, ontving zijn prijs dinsdagavond tijdens een ceremonie in Londen uit handen van de hertogin van Cornwall, Camilla Parker-Bowles. Hij kreeg daarnaast een cheque van 50.000 pond (56.000 euro) uit handen van de organisatie van de literatuurprijs.

Saunders is nog maar de tweede Amerikaan ooit die in de 49-jarige geschiedenis van de Man Booker Prize de prijs wint. Ze zijn wel aan een bescheiden reeks begonnen: landgenoot Paul Beatty viel die eer vorig jaar te beurt met 'The Sellout'.