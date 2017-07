'Allemans gek' van Richard Russo: liefde en verdriet in Trump-country

Douglas Raymer is commissaris in North Bath, een verlopen industriestadje in het noorden van de staat New York. Hij is bijna aan zijn pensioen toe, maar misschien moet hij eerst nog een paar zaakjes afhandelen, denkt hij, zowel op persoonlijk als professioneel vlak. Wie Richard Russo's begin jaren 90 geschreven maar vorig jaar pas vertaalde roman Niemands gek heeft gelezen, herinnert zich Raymer allicht nog als de sullige politieagent die zijn gebrek aan ruggengraat trachtte te camoufleren met een overdaad aan stoer vertoon. Niemands gek speelde in de jaren 80. In Allemans gek schuiven we tien jaar op. Het aantal verkrotte huizen in North Bath is nog even ...