3 vragen aan Stefan van Dierendonck: 'Liefde is net zo goed een irrationele sprong als religie'

1. Waarom houdt de kerk zo obstinaat vast aan het celibaat?

STEFAN VAN DIERENDONCK: Liefde is net zo goed een irrationele sprong als religie. Het gaat om precies dezelfde passie, maar dan in een andere context. Daarom is het inderdaad verbazingwekkend dat de kerk haar priesters de liefde verbiedt. Historisch gezien is dat wel te begrijpen. Het celibaat was een manier om het kerkelijk bezit niet te moeten opdelen onder de zonen van de priesters. Het vloeide ook voort uit het alles-of-nietsdenken dat je maar één heer kunt dienen, en dus niet God en vrouw tegelijkertijd. Ik begrijp die gedachte wel, maar zo werkt de wereld niet. Een mens kan meerdere relaties aangaan. Hij kan veranderen.

...