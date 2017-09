Amerikaans soulfenomeen Charles Bradley overleden

De Amerikaanse soullegende Charles Bradley is zopas overleden. Bradley, die nog maar enkele jaren grote bekendheid genoot, leed al geruime tijd aan aan kanker. "Met een zwaar hart kondigen we het overlijden van Charles Bradley aan", laat het management van de zanger weten. 'Hij was altijd een strijder en vocht ook tegen kanker met alles wat hij had.'

Bradley groeide de afgelopen jaren tot een waar fenomeen binnen de muziekwereld. Hij werd bekend als James Brownimitator nadat hij op zijn veertien jaar door zijn zus werd meegenomen naar een concert van Brown. In zijn jeugd groeide Brown op in erbarmelijke omstandigheden, hij leefde zelfs enkele jaren op straat.

Brown ging later aan de slag als kok, om vervolgens de Verenigde Staten rond te trekken. Zwervend van job naar job probeerde Bradley met kleinschalige optredens een stuiver bij te verdienen. Zo'n twintig jaar bleef Bradley onder de radar, tot hij werd opgemerkt door iemand die verbonden was aan het muzieklabel Daptone Records. Vanaf dan zou hij samen met Daptone aan eigen nummers beginnen werken onder de vleugels van gitarist Thomas Brenneck van The Mennahan Street Band.

In 2011 werd Bradley's eerste plaat No Time for Dreaming uitgebracht. Met het nummer This World (is going up in flames) scoorde Bradley zijn eerste voltreffer. Bovendien werd er van Bradley's leven een documentaire gemaakt. Nadien zou Bradley nog twee platen opnemen.

Charles Bradley trad in België onder meer op in de Ancienne Belgique. Vorig jaar zou hij in december een concert geven in de Roma in Borgerhout nadat er bij hem kanker werd vastgesteld. Dit jaar in december zou hij normaal zijn teruggekeerd, tot onlangs bekend raakte dat Bradley was hervallen. Hij werd 68 jaar.